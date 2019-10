Intendente de Valparaíso: Incendio está en fase de control

El intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez Durán, dio el último balance con respecto al incendio forestal que se registró en el sector de Placilla-Curauma.



Al respecto, la autoridad sostuvo que "hasta el minuto, está en fase de control, de un incendio que se desarrolló de una forma muy rápida en un sector altamente poblado, al lado del Tranque 'La Luz' y que prendió rápidamente por una ola de calor muy intensa, ráfagas de viento que amenazó casas".



Martínez sostuvo que "gracias a un camino lateral, que opera como cortafuego, no se han quemado casas y esperamos que no se quemen".



Con respecto al operativo, el intendente manifestó que asistieron cuatro medios aéreos de Conaf al igual que cinco brigadistas, además de 18 compañías de Bomberos correspondientes a Valparaíso y Viña del Mar.



"Es el primer incendio de esta temporada que sabemos que viene compleja. Hemos conversado con las autoridades para tomar medidas con anticipación, para que no afecte a viviendas y personas", cerró.