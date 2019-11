Intendente cifró en 75 mil los presentes en marcha ocurrida en Plaza Italia

El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, cifró en 75 mil las personas que llegaron a manifestarse a Plaza Italia durante este viernes.



La autoridad comentó que si bien la protesta tuvo un ambiente tranquilo, terminó en desmanes y hechos delictuales, como por ejemplo el incendio en el edificio de la Universidad Pedro de Valdivia.

"Manifestarse por una sociedad más justa, más equitativa, no tiene nada que ver con destruir la ciudad. La violencia no es el camino. Por eso invitamos al diálogo, más que a la violencia. Decir que para nosotros lo que más nos duele, no son los daños materiales, sino lo que ocurre en el alma de nuestros vecinos al no saber si los hijos van a llegar bien a la casa o al ver la pérdida de su trabajo".



Guevara pidió a los vecinos que se aíslen "a los delincuentes, de manera que Carabineros y la Policía de Investigaciones puedan hacer su trabajo con seguridad".