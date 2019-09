Intendencia ofreció autorizar el Parque Almagro para festival a favor de las 40 horas

Durante esta jornada, la Intendencia de la región Metropolitana negó el permiso para la realización de un acto cultural en favor del proyecto que busca rebajar a 40 las horas de trabajo por semana.

Desde la autoridad regional aseguraron que, debido a la negativa de la Municipalidad de Providencia y Carabineros, se rechazó la jornada cultural que buscaba realizarse en Plaza Italia.



Al respecto, señalaron que "no existen las garantías necesarias para la seguridad de las personas y no será posible, por ejemplo, la instalación de un escenario para el evento, por lo que solicitamos a los organizadores, en particular considerando que detrás hay diputados avalando el evento, a que respeten la normativa vigente y estudien otras alternativas, para lo cual como Intendencia Metropolitana estamos, buscando en conjunto un espacio que resguarde el buen funcionamiento de la ciudad".

De igual manera, la administración planteó la opción de llevar este festival al Parque Almagro ya que cuenta con todas las facilidades de ingreso que este tipo de permiso requiere.

De momento, el proceso ingresado sigue su curso, a pesar de que de parte de los organizadores descartaron realizar el evento en dicho lugar.