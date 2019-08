Intendencia de la Región Metropolitana rechazó permiso a marcha anti-inmigrantes

Tras las críticas surgidas durante los días previos, tanto por el motivo de la manifestación como por la pasividad de las autoridades en el tema, la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, informó que no se otorgó permiso para la marcha anti-inmigrantes, que fue convocada por una agrupación para este domingo.



Cabe decir que dicha facción se declara, entre otras cosas, como patriota y reivindicaba la administración llevada a cabo durante la Dictadura de Augusto Pinochet.



Con respecto a la manifestación, la autoridad regional expresó que tras analizar los antecedentes de parte de los organizadores como de la policía, además de dialogar junto a sus asesores, se determinó de manera unánime no autorizar la manifestación.



Rubilar cuestionó, entre otros aspectos, que el llamado a la protesta fuese a asistir con armas, así como también el hecho de que otras agrupaciones convocaran a una contramarcha.



Más allá de la decisión de la autoridad, la intendenta expresó que se tomarán de todas formas los resguardos necesarios para que no exista ningún atisbo de manifestación para el domingo, considerando además que en dicha jornada se celebra el Dïa del Niño.