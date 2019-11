Intendencia cifra en casi $13.000 millones la reconstrucción, solo en la Región Metropolitana

Las marchas y movilizaciones en Santiago no terminan y casi con seguridad, no tienen para cuando terminar. El estallido social y político que se vive en Chile hace algunas semanas sigue teniendo en jaque al gobierno de Seabstián Piñera, quien no logra satisfacer las necesidades de la ciudadanía, pese a la "agenda social" que anunció hace algunos días.

En medio de las protestas y manifestaciones que han sacudido a la capital chilena, la Intendencia Metropolitana hizo un catastro de los daños al mobiliario público que han dejado marchas y movilizaciones, siendo 47 las comunas afectadas por los destrozos, esto dentro de un universo de 52 sectores en la Región Metropolitana.

Según revelaron desde el gobierno, tras los reportes recibidos entre el vieres 18 de octubre y el día 30 del mismo mes, más los datos entregados por los directores de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) de cada municipio, la reconstrucción total en dichas comunas llegaría casi a los $13.000 millones.

"Del total, $ 5.500 millones los va a poner el gobierno regional de los fondos de emergencia. Los otros millones los va a disponer la Dirección de Presupuestos (Dipres), que ya están comprometidos. La primera quincena de noviembre vamos a transferir este dinero", comentó el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.

De los $12.637 millones que estiman desde la Intendencia costará la reconstrucción, las comunas más afectadas han sido La Florida, Santiago, Puente Alto, Ñuñoa y La Cisterna: "la gente tiene derecho a opinar y protestar, pero la destrucción es contraria a la democracia", indicó el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

Otra de las comunas gravemente afectadas fue San Bernardo, donde su alcaldesa, Nora Cuevas, comentó que: "si bien hubo grandes daños en una comuna de una gran extensión, con el paso de los días las personas se han manifestado pacíficamente, entendiendo lo legítimo de sus demandas".

Los daños y estimaciones de reparación no considera locales comerciales ni daños a la propiedad privada, pero sí destrozos a cámaras de vigilancia, fachadas públicas, luminarias, semáforos y señaléticas.

Foto: La Tercera