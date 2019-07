Instituto Nacional expulsó a un estudiante bajo la ley Aula Segura

Con información de Magdalena Fuenzalida

El instituto Nacional decidió expulsar a un estudiante de segundo medio mediante la ley Aula Segura, asegurán, luego de realizar una investigación interna, que el alumno portó bombas molotov al interior del reciento.

Según la investigación, el estudiante se disponía a lanzar una bomba molotov a carabineros el pasado miércoles 15 de mayo, tomando la decisión de expulsarlo.

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, manifestó su descontento diciendo que "es una ley represiva contra los estudiantes, no es una ley preventiva que haga tratos, que haga diálogo con los estudiantes", manifestó.

Además, mencionó que "yo no veo a un equipo de estudiosos analizando lo que ocurre, esto hay que estudiarlo, hay que entender a los jóvenes de hoy. Eso no lo pone en ninguna parte del gobierno. No es que yo comparta los actos de violencia, pero se está perjudicando a la gran mayoría", finalizó.

Aún así, la defensa del estudiante pedirá una reconsideración ante el Instituto ya que hubo irregularidades en el proceso de expulsión.