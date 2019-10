Informe reveló falta de controles de las obras de arte del Cementerio General

Pasó hace algunas semanas, pero durante los últimos días se reveló lo irregular de la situación. La Contraloría General de la República realizó una auditoria al Cementerio General el cual estuvo enfocado en las obras de arte, de propiedad de dicha entidad, que pertenece y administra la Municipalidad de Recoleta.

Tras varios meses de investigación, las conclusiones de la entidad gubernamental fueron concluyentes: "se comprobó que no efectuaba controles de los bienes del activo fijo, respecto de las obras de arte, por cuanto no cuenta con inventarios históricos de dichas especies, hecho que no permite validar posibles altas o bajas de las mismas, como tampoco de su estado, omisión que infringe los principios de responsabilidad y control, contenidos en el artículo 3° de la ley N°18.575, y en las instrucciones que al efecto establece el referido reglamento interno, en su letra d) del numeral 13.5, que establece, que el departamento de finanzas debe realizar periódicamente controles del inventario de bienes", parte sosteniendo el escrito.

Sobre lo mismo, es que Contraloría sostuve que: "sin perjuicio de lo anterior, la entidad municipal, entre los meses de diciembre de 2018 y enero 2019, realizó un catastro con las obras de arte del activo fijo, pertenecientes al Cementerio General, constándose que dicho inventario contiene elementos que permiten identificar los bienes, tales como nombre o descripción de la obra de arte, nombre del escultor, tipo de material empleado, ubicación, y fotografía del activo, sin embargo, estas no cuentan con un código o número de identificación, responsable y valorización de las especies".

Respecto a los activos que las obras de arte deberían generar, la entidad aseveró que: "se verificó que los saldos de la cuenta contable 14202 Obras de Arte, del activo fijo, reflejados en los estados financieros del cementerio, registran la suma de $ 14.034.254, sin embargo, no se encuentran sustentados en alguna planilla auxiliar que identifique la composición de estos, ya que corresponde solo a una cifra histórica que se ha actualizado anualmente, sin mantener un control contable, financiero y administrativo de tales activos, situación que transgrede el principio de exposición estipulado en el oficio circular N° 60.820, de 2005 de la Contraloría General", cerró el documento.