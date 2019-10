Informan de las comunas que no tendrán clases durante este miércoles en la RM

La Seremi de Educación informó las comunas que no tendrán clases durante la jornada del miércoles 23 de octubre, a raíz de las manifestaciones que se han registrado en el país.



En ese sentido, en La Florida, Maipú, Ñuñoa, Providencia, San Bernardo, San Miguel y Santiago no contarán con actividades académicas.



A pesar de esto, también otras comunas fueron sumándose a la suspensión de clases, aunque esto por decisión de cada sostenedor.



Bajo ese prisma, las comunas que se sumaron son La Reina, Quilicura, Padre Hurtado y San Ramón. En tanto, Huechuraba no tendrá clases ni miércoles ni jueves.

7 comunas de la #RMdeTodos tienen instrucción de @Mineduc de suspender clases completamente, tanto en colegios municipales, como subvencionados y particulares. El resto de los establecimientos educacionales queda a decisión de cada sostenedor, quien debe comunicar a la brevedad pic.twitter.com/nPaCkVcWaI — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) October 22, 2019