Infectólogo y preocupación en Chile por llegada del Coronavirus: 'No tenemos que estar apanicados'

Ante la preocupación por la propagación del Coronavirus y su eventual llegada a nuestro país, Ciudadano ADN conversó telefónicamente con el infectólogo de la Clínica Alemana, Pablo Vial.

Según informó el médico, una vez que la OMS declara alerta internacional las autoridades chilenas están obligadas a prepararse en aspectos como información, comunicación, además de alistar al sistema de salud para diagnóstico, tratamiento y aislación de los afectados.

"Hay coronavirus de murciélagos, ballenas, delfines y seres humanos", explicó el infectólogo. Según la especie, estos diferentes Coronavirus pueden provocar trastornos intestinales, hepáticas y del cerebro. El virus que se ha encontrado en la ciudad china de Wuhan localiza su daño en el sistema respiratorio, a partir de los síntomas que se han descrito, cuenta el médico.

Según Vial, la llegada a Chile del Coronavirus depende de su capacidad de propagación y del grado de comunicación con los lugares que están siendo afectados. Para estar tranquilos, en Chile "no tenemos un enorme intercambio con la población china" a diferencia de otras zonas del mundo, por lo que "es posible predecir que vamos a ser de los últimos países donde aparezca un caso".

Ahora bien, afirmó que "estos virus son una caja de sorpresas", de los que muy difícil predecir su comportamiento. Ya existen antecedentes históricos de Coronavirus afectando al ser humano, como otro episodio en China en 2002, donde hubo 8.600 casos y una letalidad del 10%. Ahí "lo que vimos los especialistas, es que la reacción de las autoridades chinas fue especialmente lenta y con información tardía", lo que levantó sospechas de un ocultamiento del brote.

Con el brote actual, Vial estima que la reacción de las autoridades chinas, tanto políticas como científicas, ha sido "muy oportuna", aclarando aspectos fundamentales, como que su origen se dio al saltar de una especie a otra, o que se transmite de persona a persona, y disipando mitos sobre su gravedad y letalidad, todo "en el curso de menos de un mes". "La comunicación y la prontitud que han tenido esta vez parece ser muy transparente y con mayor consideración por la preparación que tenemos que tener", señaló el infectólogo.

Como indicaciones para enfrentar un eventual aterrizaje del Coronavirus en Chile, Vial expresó que el personal de salud es "el que tiene más responsabilidad", al ser los encargados de detectar inicialmente los casos. Este personal debe "estar alerta", recabando antecedentes de dónde ha estado y con quién ha estado en contacto el sospechoso de contagio. En el caso que se confirmara un caso, "pasamos a otro nivel de alerta en la población", informando respecto a qué síntomas deben llamar a consulta.

Vial insistió en que no es prudente llamar a alerta a la población general, porque "mientras no se identifique un caso aquí en Chile, somos un poco observadores de lo que está pasando en otras partes, y no tenemos que estar apanicados por esto que todavía no nos ha llegado".