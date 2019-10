INDH presentó querella contra Carabineros de Pedro Aguirre Cerda por tortura sexual y Ley Zamudio

Durante este sábado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por los delitos de tortura con abuso sexual, presuntamente cometido por carabineros en contra de un joven que fue detenido en la 51 Comisaría de Pedro Aguirre Cerda.



La entidad informó que la acción legal también considera la agravante de discriminación por tratarse de una persona homosexual, por lo que se considera la Ley Zamudio.



Según relató la víctima al INDH, el hecho ocurrió el pasado 21 de octubre, cuando ingresó a un supermercado a entregar primeros auxilios a personas que se encontraban al interior. Durante el episodio, carabineros lo detuvo de forma violenta, agrediéndolo con golpes de bastón, puños y patadas.



Tras el ataque, el afectado perdió el conocimiento, siendo detenido por el delito de robo en lugar no habilitado. A pesar de su condición tanto de salud como legal, siguió siendo agredido e insultado por su condición homosexual, llegando a ser incluso desnudado y abusado sexualmente.



Los ataques no cesaron, puesto que, tras ser llevado a diferentes centros asistenciales para la constatación de lesiones, en el trayecto fue golpeado a tal punto de que sufrió una fractura de nariz, aunque desde un recinto hospitalario informaron que las heridas eran "leves".



En la comisaría, fue obligado a que gritara su identidad sexual, mientras seguía siendo agredido físicamente. De hecho, una funcionaria de Carabineros le propinó golpes de puño hasta romperse los nudillos, por lo que se agregó el cargo de "maltrato de obra a Carabineros".



Finalmente, lo amenazaron con matarlo, una vez que quedara en libertad. La víctima relató que no fue escuchado ni por el defensor y ni por el fiscal.



Al respecto, el abogado del INDH, Pablo Rivera, comentó que el joven "fue sometido a graves vejámenes constitutivos de tortura. Lo más grave son las vejaciones de índole sexual, lo obligaron a desnudarse, sin ropa interior; y estando esposado y golpeado, entendemos que fue objeto de abuso sexual por parte de Carabineros con el bastón de servicio".