INDH denunció torturas y violencia sexual de Carabineros a menores detenidos en Puente Alto

Con información de Richard Jiménez

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) denunció la madrugada de este jueves presuntas torturas de Carabineros contra dos menores de edad y actos de violencia sexual en contra de uno de ellos.

Según indicó el INDH, interpondrán acciones legales por el actuar de funcionarios policiales de la 38a Comisaría de Puente Alto.

Las víctimas serías dos menores de 17 años, quienes fueron detenidos cerca de las 18:00 y las 20:00 horas del miércoles en manifestaciones.

La abogada del INDH Francisca Figueroa, tras visitar a los jóvenes en la Comisaría, detalló que "en el caso de uno de los adolescentes hubo violencia sexual, siendo agredido en sus genitales con un arma de servicio y, además, fue discriminado por ser mapuche".

"En el segundo caso, el joven fue golpeado en diversas partes de su cuerpo y, además, lo dejaron encerrado al interior del carro policial con un gas irritante químico por aproximadamente cinco minutos", agregó.

Los menores fueron puestos en libertad, pero hasta las 02:00 horas del jueves seguían en la comisaría "pese a que el fiscal dio la orden de darles la libertad hace bastante rato, lo cual no se ha podido concretar porque no habían podido constatar lesiones", sostuvo Figueroa.

Por su parte, la madre del menor agredido en sus genitales, expresó que su hijo está "asustado y adolorido, porque tiene moretones, el otro niño también. Está muy afectado. Él estaba en la escuela y fueron a llevar limones y bicarbonato para ayudar a la gente".

"Con la escopeta le pegaron en sus genitales, porque le querían disparar. Él levantó las manos en son de paz, pero no hicieron caso y los carabineros se reían ellos", declaró. Concluyendo que "los trataron mal, no supieron que eran niños. Los trataron como criminales".

Casos similares en la 20a Comisaría

Asimismo, durante la noche del miércoles, el INDH también constató presuntos apremios ilegítimos contra dos menores de edad de 16 y 17 años, en la 20a Comisaría de Carabineros de Puente Alto.

El mayor de los adolescentes acusó haber sido objeto de una detención ilegal, cuando se habría encontrado junto a su pareja afuera del Colegio San Carlos de Aragón, alrededor de las 11:00 de la mañana, donde luego fue liberado más de 14 horas después.

La víctima reveló que "a mí me dijeron que se supone que yo reventé una patrulla y no fue así. Iba caminando con mi polola (...) Adentro de la patrulla dos carabineros me empezaron a golpear, a pegar patadas, combos en la cara, me decían cosas, me requisaron el teléfono, y después cuando lo entregaron estaba todo borrado, la memoria sin fotos ni nada".