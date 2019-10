Independencia tendrá el primer liceo 'multigénero' de Chile: buscan 'acoger a todas las minorías'

El Liceo Rosa Ester Alessandri Rodríguez de la comuna de Independencia será la primera escuela multigénero de Chile. Ahora se llamará Liceo Multigénero Eloisa Díaz.

Según explicó a ADN Hoy su directora, Isabel Escribano, "la decisión fue un proceso, no fue de golpe", y partió por iniciativa de las estudiantes, quienes no se sentían identificadas con el nombre de la hija de Arturo Alessandri, que representó a sectores "más conservadores".

Respecto a los colegios binarios, sostuvo que "nosotros sabemos que la identidad de género es mucho más que eso".

Actualmente "la demanda de nuestro establecimiento es altísima, no tenemos en estos momentos cupo", indicó Escribano.

Según detalló, ya hay varias personas trans, pero hasta el momento no saben cuántas personas con identidad de género diversa han postulado al colegio, ya que "no se ve porque es algo que no se pregunta. Es algo que no es objeto para el ingreso, simplemente es el respeto a las minorías, a las personas que llegan para acogerlos en el establecimiento como un espacio de inclusión y desarrollo pleno".

Con la medida buscan visibilizar a la comunidad LGBT+ y "no dejarlos al margen, normalizar la sexualidad" diversa.

Asimismo, en el liceo permitirán objetos de identidad y búsqueda de ésta como gorros, piercing, pintarse las uñas, teñirse el pelo, entre otros.