Incidentes en el Instituto Nacional: Comenzó medida de mostrar cédula de identidad al ingreso

Nuevos incidentes en el Instituto Nacional se registran la mañana de este viernes, donde alrededor de 20 jóvenes se encuentran enfrentándose a Carabineros.

Los encapuchados en la azotea del liceo lanzaron piedras, bombas lacrimógenas, quemaron una bandera y luego desplegaron un lienzo que decía "No más violencia política. No más encapuchados. No permitamos que la violencia tome los espacios educativos del país", para luego incendiarlo.

Todo esto en señal de protesta a las medidas impuestas por el sostenedor y alcalde de la comuna de Santiago, Felipe Alessandri, ya que está jornada se comenzó a pedir la cédula de identidad para ingresar al IN.

Debido a los incidentes, la Unidad Operativa de Control de Tránsito de la Región Metropolitana informó que se está desviando el tránsito en las calles Zenteno en Tarapacá, Alonso Ovalle en Nataniel Cox, Alonso Ovalle en Lord Cochrane y San Diego en Tarapacá.

Por otra parte, en el Instituto Nacional comenzaron a evacuar a todos los estudiantes que habían ingresado al establecimiento para asistir a clases.