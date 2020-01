Ignacio Sánchez fue reelegido como rector de la PUC

El Vaticano confirmó a Ignacio Sánchez como rector de la Pontificia Universidad Católica (PUC), según dio a conocer Emol.



Con lo anterior, el médico extenderá su permanencia en el cargo por un total de 15 años, puesto que este nuevo periodo comprende el periodo 2020 a 2025.



El oficio, al que tuvo acceso el mencionado medio, señala que "acogiendo el trabajo realizado por el Comité de Búsqueda, escuchando el parecer de los profesores que lo integraron, recibiendo la terna que se me presentó, discerniendo ante Dios cuál es el candidato que mejor puede cumplir la tarea de rector en el contexto actual de Chile, y ejerciendo las prerrogativas que me corresponden, propuse al Prof. Doctor Ignacio Sánchez Díaz (primero en la terna) como rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile".



"Con fecha de hoy la Congregación para la Educación Católica me comunicó que concedió el Nihil obstat para el nombramiento", añade, agradeciendo de paso al arzobispo de Santiago, Celestino Aós, por haber aceptado el cargo.