HRW: No es posible que la máxima autoridad de Carabineros no sepa la composición de los perdigones

Luego que Human Rights Watch entregara su informe sobre las violaciones de los derechos humanos cometidos por Carabineros, José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización, cuestionó que el general director de la policía uniformada, Mario Rozas, no sepa la composición de los balines que ocupan en las escopetas antidisturbios.

“No es posible que la máxima autoridad de Carabineros, no conozca, no sepa, cuál es la composición material de los perdigones. Me parece que es elemental de cualquier fuerza pública, en el mundo, que por lo menos conozca con mayor precisión, no solo las consecuencia que tenga el uso de esta escopeta, sino la composición y las reglas del juego para usar estos perdigones“, dijo.

“Celebramos que se suspenda el uso de la escopeta de perdigones, sin embargo creemos que esa suspensión no puede estar únicamente basada en los estudios pendientes para determinar cuál es la composición de los perdigones, cual es el porcentaje de caucho, y otro tipo de metales”, agregó.





“Me pregunto por qué la compra de perdigones se hizo sin licitación, cuáles eran las opciones, porque hay una empresa local que ofrece estos perdigones, cuál es el costo, y si el mínimo son 30 o 40 metros”, sumó.

Además, Vivanco cuestionó la formación de Carabineros. “El entrenamiento es de solo dos semanas, y se gradúan en el uso de la escopeta. Los riesgos al momento de disparar la escopeta, en que alguno de los perdigones pueda caer en el rostro de una persona no solo son evidentes, son predecibles”, dijo.

“Esto no es algo que se soluciona con un cursillo de derechos humanos, acá debe haber mecanismos eficaces claros de control”, complementó.