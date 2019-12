Hombre murió tras ingerir 122 ovoides de droga en Arica: uno le explotó

Con 122 ovoides de droga en el interior de su cuerpo murió un hombre entre 25 y 35 años en Arica este domingo.

Según detalló La Estrella de Arica, el sujeto estaba con convulsiones y desvanecido afuera del terminal internacional de la ciudad.

Debido a esto, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Arica, donde pese a haber recibido atención médica, falleció.

El fiscal Daniel Valenzuela explicó que de los 122 ovoides que transportaba el hombre, uno se rompió y provocó una grave intoxicación que le provocó la muerte.

No se ha podido identificar al fallecido, ya que no portaba cédula y sus huellas no están registradas en el Registro Civil, por lo que se presume que sería extranjero.