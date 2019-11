Hernando tras denunciar a Bravo: La lucha contra la corrupción tiene que ser despiadada

Con información de Paulina García

La diputada Marcela Hernando (PRSD) se refirió a la denuncia que realizó en Fiscalía, contra la subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, razón que significó que el Presidente Sebastián Piñera le pidiera su renuncia.

"Me parece que es una muy buena reacción. La verdad es que es esperanzador que el Presidente haya dado un golpe tan rápido", expresó la diputada.

"La primera denuncia que me llegó tenía que ver con los viajes, demasiado asiduos a la región, y por otro lado no habían hechos más objetivos, hasta que me llegaron los WhatsApp, en que claramente se configuraba un delito, y por eso lo hice llegar de inmediato a la Fiscalía", sostuvo.

"Yo creo que no hay medias tintas. La lucha (contra la corrupción) tiene que ser despiadada", aseveró este lunes la parlamentaria.