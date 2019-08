Hernández Norambuena pidió a Carroza que se consideren 16 de los años que estuvo preso en Brasil

Mauricio Hernández Norambuena guardó silencio ante el ministro Mario Carroza y no contestó preguntas relativas a su fuga de la Cárcel de Alta Seguridad, en 1996, junto a otros miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

"Él señala que no hay mucho que conversar. Entiende que no es parte de la extradición. Es entendible, él tiene derecho a guardar silencio. Tampoco manifiesta interés en hacerlo porque podría auto incriminarse, lo que también es un derecho que tienen las personas, o podría incriminar a terceros que tampoco, dice él por los años que han transcurrido, no es un tema para él", explicó Carroza.

Otro tema que abordó el juez con el exfrentista fue el de la pena que deberá cumplir en Chile. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, en base al tratado que permitió su extradición desde Brasil, Hernández debería cumplir 27 años de cárcel para respetarlo.

La situación debe ser decidida por Carroza. Hernández quiere que se abone a ese tiempo los 16 años que, según él, estuvo en prisión preventiva por el tema del extradición, la que fue solicitada por Chile en 2004, cuando cumplía pena de cárcel por el secuestro de Washington Olivetto.

AHORA: El ministro en visita Mario Carroza interrogó hoy a Mauricio Hernández Norambuena. pic.twitter.com/V7vBE9IWB1 — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) August 21, 2019

"Yo tengo que resolver ese tema, pero hay un segundo aspecto que dice relación con un abono y que él también lo reclama, que él estuvo en detención preventiva todo este tiempo por el tema de la extradición en Brasil. Por lo tanto él señala que dentro del mismo convenio hay una norma que señala que esa detención preventiva por extradición debería ser considerada al momento de establecer la pena que tiene que cumplir", dijo el magistrado.

"Él no dice que se le compute la pena (por el secuestro), lo que está señalando que cuando llega el pedido de extradición empieza un proceso de detención provisoria. Esa, dice, comenzó un año después de ser detenido por el secuestro, dice al menos me deberían considerar 16 años, porque cuando le tocaron los beneficios esos no se le dieron porque estaba con detención provisoria", agregó.