Hermana de fallecido en supermercado: 'Él entró ahí para ayudar a los que estaban atrapados'

Tras los incidentes en un supermercado que quedó completamente destruido en Matucana con Mapocho, familiares de un fallecido esperan poder retirar el cuerpo de la víctima.

En conversación con ADN, Carla Barbosa, hermana de Renzo Barbosa, ciudadano que falleció en medio del incendio del supermercado, contó cómo fue el incidente. "Estaba mareado, entró al Líder y se vio atrapado por las llamas. Hubo una explosión dentro y no pudo salir. El tenía un puesto afuera, donde vendía con su señora".

La mujer confesó que intentó prestarle ayuda a su hermano, pero que al momento de que empezaron a salir las llamas, perdió el contacto. "Yo quise entrar a ayudarlo, pero desde afuera le gritaba y no me contestaba. La intención de él era ayudar a la gente que estaba adentro. Como estaba un poco porfiado por los copetes que se había tomado. El entró y no vio la llama. Apenas entró empezó la explosión".

Tras horas esperando el cuerpo de su hermano, confesó que aún no se lo entregan. "Estoy esperando desde las seis de la mañana y todavía no lo sacan".