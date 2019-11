Hackeo a Carabineros: documentos filtrados dan cuenta de seguimientos a organizaciones sociales

El medio Interferencia tuvo acceso a parte de los documentos de inteligencia filtrados tras el hackeo a Carabineros y denunció que la policía civil realiza seguimientos a diversas actividades de movimientos sociales, sindicatos y dirigentes medioambientales.

Uno de los activistas seguidos es Rodrigo Mundaca, líder de Modatima, movimiento de defensa por el acceso al agua, recibió el Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg, Alemania. En el informe se da cuenta de su llegada a Chile tras recoger el reconocimiento.

“El citado dirigente tiene previsto su regreso a Chile entre las 09:00 y 10:00 horas, por lo que dichas agrupaciones se están organizando para concurrir en caravana y salir desde la comuna de La Ligua a las 06:45 horas en dirección al aeropuerto internacional”, dice el reporte.

La policía uniformada también recopiló información sobre actividades de protesta de la Agrupación Eco Social de Quintero. El documento citado por Interferencia incluye un anexo con los datos y la fotografía de la dirigente medioambiental Catalina Salazar y sobre una de las vocera de la organización de estudiantes secundarios, ACES, que es menor de edad. Ambas acudieron a una manifestación frente al Ministerio de Medio Ambiente.

Los sindicatos también están en la mira de Carabineros. En la información de inteligencia se menciona una concentración organizada por la Mesa del Sector Público y la ANEF en el frontis del Ministerio de Hacienda, a propósito de la negociación por el reajuste salarial.

“Yo creo que asumir un rol de seguir a los sindicatos y organizaciones sociales es confundir el rol de Inteligencia de Carabineros. Es mejor colocar el foco en aquellas personas que se sabe que podrían tener una alerta, no sé, sobre los saqueos, los robos extremos, daño a la propiedad privada. Nosotros, por cultura sindical, no tenemos actividades encubiertas, no tenemos impedimento en manifestarnos en las calles”, comentó el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, a Interferencia.

Además, informan sobre actividades de variadas organizaciones sindicales, en contexto de huelgas legales, como la de Radio Bío Bío, la de los Trabajadores de la Universidad Central, y sobre la paralización del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Montajes y Afines (SINTEC 1), que presta servicio a la construcción del proyecto de Central Hidroeléctrica Alto Maipo.

Vigilancia a casa de hija de Sebastián Piñera

En otro de los documentos filtrados, la información da cuenta del Servicio N° 22 de la 37 Comisaría de Vitacura: “Se ordena dar cumplimiento en lo que respecta a realizar VIGILANCIAS ESPECIALES en el domicilio particular de la hija de S.E. el Presidente de la República, doña Magdalena Piñera Morel, quien dejará su inmueble sin moradores entre el día 31 de agosto y el 12 de septiembre”. El documento detalla que el motivo del viaje es “de carácter privado”.

De acuerdo con el medio, la propiedad de Magdalena Piñera tuvo vigilancia particular seis veces al día por casi dos semanas: dos carabineros en 72 ocasiones durante doce días.

Según Interferencia, esta práctica “no estaría fuera de lo común”, ya que los policías responden a solicitudes de vigilancia y resguardo de inmuebles, principalmente en las comunas de Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes.