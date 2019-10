Habló mujer supuestamente encerrada en un departamento durante más de 10 años

Durante el miércoles, se dio a conocer la denuncia en la Región de Valparaíso de una mujer de 30 años que estaría encerrada en un departamento por 16 años, en una situación que fue consignada por la Junta de Vecinos del sector Glorias Navales y por Carabineros.



Sin embargo, en el marco de este jueves, el matinal de Chilevisión Contigo en la Mañana dialogó con la madre de la presunta víctima de secuestro, descartando la situación.



"Yo la cuido, son puros cahuines de la gente de acá abajo y al lado. Acá vive mi hija", sostuvo, aunque lo llamativo fue que también conversó con el espacio la supuesta mujer secuestrada.



"Eso es mentira, es irrisorio. Jamás he estado encerrada acá. Yo no vivo acá, vivo en el sur. Vengo por temporada y ahora vine por las Fiestas Patrias. Son inventos", relató Marion, el nombre de la presunta víctima.



La mujer, además, contó que "no trabajo, y sí salgo del departamento. A mí se me perdió la llave, salgo con mi mamá, pero soy más hogareña. Es mi vida, ya tengo 20 años. Una semana no es mucho".



De todas formas, la madre de la joven reconoció que están sin los servicios básicos, pero descartó que sientan algún olor extraño, el que fue finalmente el que alertó a Carabineros en su momento.