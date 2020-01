Guevara y estrategia de copar Plaza Italia: 'En materias tácticas, las policías son autónomas'

El intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara, enfrentado a una acusación constitucional que busca responsabilizarlo por impedir el ejercicio del derecho a reunión, defendió la estrategia de copamiento de Plaza Italia desarrollada por Carabineros y aseguró que la implementación fue responsabilidad de la policía uniformada.

“Todas las movilizaciones y marchas que han pedido autorización, les he dado autorización. No importa si son políticas, si son culturales, si son deportivas (…) Por lo tanto, desde el punto de vista del derecho a la reunión, manifestación, eso ha estado siempre garantizado. Respecto de lo que usted señala de Plaza Italia, el intendente no tiene ninguna facultad de disponer de Carabineros; la obligación que tiene el intendente es de mantener el orden público, y lo que uno hace es instruir a Carabineros, en el sentido de pedirles colaboración para mantener el orden público. Ahora, de qué manera se hace, con cuántos carabineros, con cuántos lanzaguas, si se disparan bombas lacrimógenas, eso no depende de la autoridad política, sino que depende de la autoridad policial. Y está en todas las leyes avalado eso”, dijo la autoridad en entrevista con La Tercera.

"La facultad que tengo yo, y eso está en la letra b del artículo de la ley que me corresponde, es velar porque se respeten la tranquilidad, el orden público y el resguardo de las personas y los bienes. Esa es mi responsabilidad, velar por eso. Quien tiene que materializarlo operativamente, tácticamente, son las policías”, agregó.





La autoridad explicó que la idea del copamiento nació directamente de Carabineros. "Yo le digo a Carabineros que tenemos que terminar con el comercio ambulante que tenemos en algunas zonas de Santiago. La forma en que ellos lo hacen, con cuántos carabineros, a qué hora y qué día, la parte estratégica, es función de Carabineros, no es función del intendente”, dijo.

"En materias tácticas, las policías son autónomas (…) Las instrucciones son restablecer el orden público, y cómo se hace eso es una facultad que tiene Carabineros (...) "No quiero yo lavarme las manos, lo que quiero es domiciliar dónde corresponden las responsabilidades. Mi responsabilidad es usar todos los medios disponibles de la fiscalía, de los tribunales, de las policías, de la ANI, todo lo que tengo a disposición para que se mantenga el orden público. Ahora, dentro de cada uno de esos ambientes, cada uno tiene su responsabilidad", declaró.

El exalcalde evaluó "positivamente" la estrategia de la policía uniformada. "Fue informada por mí. Creo que es bueno mantener a la comunidad lo más informada posible. Y luego fue evaluada por mí, y yo creo que hay una buena evaluación de lo que ha hecho Carabineros. Por eso, yo he apoyado a Carabineros. Después de esa estrategia de Carabineros, usted ve que los locales comerciales pudieron abrir los lunes en la mañana, el sector del barrio Bellavista también lo pudo hacer… Preguntémosle a los locatarios, a los vecinos. A mí me parece que la estrategia de Carabineros fue exitosa del punto de vista de la convivencia y la ciudad", dijo.

En cuanto a la acusación constitucional en su contra, Guevara descartó que sea algo personal y afirmó que es "en contra del gobierno". "Lo que busca es impedir que gobernemos. Usted comprenderá que si todos los meses van a intentar destituir a un intendente o a un ministro, se hace difícil gobernar. Y, en segundo lugar, tiene que ver con favorecer la inseguridad, es contra el estado de derecho, es contra las personas que necesitan seguridad", dijo.