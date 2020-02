Guevara: Vuelvo a trabajar para devolverles una ciudad en funcionamiento

El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, habló tras el rechazo, por falta de quórum, de la acusación constitucional en su contra, agradeciendo a su familia y a quienes lo apoyaron en este periodo.



Al respecto los cuestionamientos a las medidas implementadas, la autoridad regional explicó que "las estrategias operativas le corresponden a Carabineros, nosotros lo que tenemos que hacer es como autoridades entregarles el objetivo: orden público, que funcione la ciudad, ellos son los que técnicamente tienen que resolver cómo lo logran evaluar".



Con respecto a su retorno a las funciones, Guevara expresó que volverá "a devolverles una ciudad en funcionamiento, donde el transporte público vuelva cada noche a funcionar, donde la actividad comercial se pueda desarrollar en paz y en tranquilidad, a eso vuelvo a la Intendencia".



Finalmente, el intendente no tuvo opiniones con respecto a los senadores que no estuvieron en la Sala, expresando que "no tengo nada que comentar respecto de la acción en un sentido o en otro de los honorables senadores. Mi respeto con el Congreso y con el Senado es total, entonces no tengo por qué opinar respecto de la acción de algún parlamentario en este Congreso".