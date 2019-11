Greta Thunberg pide ayuda tras cambio de COP25 de Chile a España

La activista sueca Greta Thunberg pidió ayuda tras la confirmación que la cumbre medioambiental COP25 se efectuará en Madrid, España.

Esto, debido a que la adolescente venía viajando hacia Chile, sede original de la reunión, que finalmente fue cambiada tras el anuncio del Presidente Sebastián Piñera por las manifestaciones en nuestro país.

"Como COP25 se ha trasladado oficialmente de Santiago a Madrid, necesitaré ayuda. Resulta que he viajado por medio mundo, por el camino equivocado. Ahora necesito encontrar una manera de cruzar el Atlántico en noviembre... Si alguien pudiera ayudarme a encontrar transporte, estaría muy agradecida", escribió la joven en su cuenta de Twitter.

Thunberg también lamentó no poder viajar ahora a Latinoamérica, además de expresar su apoyo a los chilenos por la situación actual.

"Lamento no poder visitar Sur y Centroamérica esta vez, estaba ansiosa por hacerlo. Pero, por supuesto, esto no se trata de mí, de mis experiencia o de dónde deseo viajar. Estamos en una emergencia climática y ecológica. Envío mi apoyo a la gente en Chile", concluyó.

