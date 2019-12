Graneros anuncia gratuidad en transporte público a mayores de 60 años: 'No es beneficio, es derecho'

La Municipalidad de Graneros acaba de anunciar que el transporte público será gratuito para las personas mayores de 60 años, algo que es "no solo un beneficio sino un derecho", según anunció en entrevista telefónica con Ciudadano ADN el alcalde de la comuna, Claudio Segovia.

Según explicó la autoridad, el Transantiago es subsidiado por el Estado, pero no hay beneficio para los adultos mayores "y eso no es presentable", cuando se trata de un "segmento de la sociedad que está reivindicado y no se le ha tomado en cuenta".

"Costó un poco pero lo veníamos trabajando hace tiempo, antes del estallido social", dijo Segovia sobre la iniciativa, que tiene su antecedente en los carritos de golf que permitían al segmento adulto mayor trasladarse gratuitamente por la localidad. Algo "muy pintoresco, muy bonito" que además cobra relevancia desde que "una persona que es adulto mayor sobre 60 años se ve obligada a trabajar. Tenemos que ir a trabajar a Rancagua. Entonces trasladarse es un tema importante".

El jefe comunal espera que esta rebaja "que se mantenga como un beneficio permanente con los adultos mayores", deslizando una crítica a los anuncios con “letra chica” del Gobierno. "Si vamos a buscarle la quinta pata al gato, vamos a hacer que un beneficio sea un privilegio. Esto lo hacemos sin un afán ególatra ni populista, lo hacemos porque es justo. Don Sebastián debiera en vez de poner la billetera sobre la mesa poner el alma y el corazón".

Sobre el corte de 60 años como edad mínima para acceder al beneficio, Segovia comentó que una persona de esa edad "ya ha dado la mitad de su vida, en los países europeos es así". Además, valoró que se trata de un costo alto para una ciudad pequeña, en torno a 24 millones de pesos, y espera que el resto del país siga el mismo paso. "Esto se tiene que replicar, queremos ser el punto de partida de un Chile nuevo donde la dignidad sea pan de cada dia", finalizó.