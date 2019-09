Graban a niñera agrediendo a bebé de siete meses

Este miércoles, a través de redes sociales se comenzó a difundir un video publicado por Sandra Aldana Nahuel, el cual muestra la agresión que sufrió su pequeña hija por parte de su niñera, identificada como Luisa.

En la publicación, la mujer detalla que hacen público su caso porque para ellos fue una situación horrorosa y no quieren que a nadie le vuelva a ocurrir.

"Contacté por este mismo medio (Facebook) a una persona para el cuidado de mi hija de 7 meses. Me recomendaron a una mujer venezolana. Con el dolor de mi corazón por las circunstancias de tener que volver de mi postnatal al trabajo, acepté los servicios de esta 'persona', quien inicialmente se mostró muy amable, dispuesta y 'buena'. Toda vez que necesitaba ayuda monetaria se le dio para poder traer a sus parientes a Chile", partió relatando Sandra.

Posteriormente, en la publicación explica que "para mayor seguridad y tranquilidad" instaló cámaras de seguridad en su hogar, con el objetivo de monitorear cada momento del cuidado de la menor.

Así es como el miércoles pasado "miré las cámaras y me llamó mucho la atención que le dio la comida a mi bebé y, en menos de cinco minutos, le dio una leche. Con preocupación me quedé mirando fijamente las cámaras y me di cuenta que le dio un golpe. Desesperada, llamé a mi esposo para que buscáramos la forma de llegar a la casa para socorrer a mi pequeña, mientras sentía como si me arrancaran el corazón del pecho".

"Continúo mirando las cámaras y grabando lo sucedido para respaldo y advierto que la mujer continúa reiteradas veces golpeando, zamarreando, gritando y tirando de sus delgados cabellos, y todo esto ante mis ojos cubiertos de lágrimas. No conforme con eso, la dejó llorando desconsoladamente...", agrega en la descripción del video, que se ha viralizado en diversas páginas de Facebook, Twitter e Instagram.

"Dejo el video, el que dice todo lo que no soy capaz de verbalizar. Esta mujer estaba arrendando acá en Portezuelo (cerca de Chillán). El día de ayer, después de mostrar el video al vecino arrendatario él la corrió de su casa, hoy anda buscando arriendo y trabajo", advirtió.

Finalmente, aclara que "acudí a los canales formales e hice la respectiva denuncia ante la PDI, sin embargo, luego de pasar a control de detención, se decretó su libertad mientras se realiza la respectiva investigación".

ADN intentó contactarse con Sandra Aldana Nahuel para saber más detalles del caso, pero hasta la hora de la publicación de la nota no hubo respuesta positiva.