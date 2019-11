Graban a chalecos amarillos golpeando a manifestantes en Reñaca

Decenas de personas, identificadas con los chalecos reflectantes amarillos, se congregaron en Reñaca a modo de respuesta a una posible manifestación en dicho sector de Valparaíso.



Dichas personas llegaron a la zona portando bates y palos, los cuales hicieron uso, según pudo constatar CNN a través de unas imágenes.



La situación se generó entre los chalecos amarillos y unos manifestantes, quienes cuestionaban su presencia tras las protestas que se han registrado en distintos puntos del país.



Vale decir que no solo hay testimonio audiovisual de la agresión anteriormente señalada, puesto que también una mujer comentó que "le estaban pegando a un joven, me meto a separarlos y un caballero me pega con un bate en la cabeza".



"Viene y me pega y me dice que me vaya de acá porque soy negra", añadió la afectada a CNN.