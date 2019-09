Goic y balance en la ONU: 'Lo que ha hecho Chile ha sido mostrar liderazgo'

Con información de Kevin Felgueras.

Un positivo balance hizo el Presidente de la Republica de sus cuatros días en Estados Unidos por la Asamblea General de la ONU, que fue solo uno de los tópicos que se tocó dentro de una cargada agenda que tuvo el mandatario.

Quien también destacó el desempeño del jefe de Estado fue la senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, que acompañó a la comitiva a Nueva York.

"Yo creo que en esto, lo que ha hecho Chile ha sido mostrar liderazgo. Yo eso lo valoro mucho, y creo que lo que hace es comprometernos aún más, comprometer aún más al presidente Sebastián Piñera con medidas concretas que se tomen para enfrentar problemas ambientales que hoy día existen en nuestro país, para avanzar en legislación", manifestó la legisladora.

"Hoy día hablamos aquí de la eliminación de bolsas plásticas. Me acuerdo cuando partimos hace muchos años con ese proyecto. Hoy día no hay excusa para no avanzar con rapidez en la eliminación de todos los plásticos de un solo uso", enfatizó Goic.

Estos compromisos se deberán ir consolidando de aquí hasta diciembre cuando se realice en nuestro país la COP25.