Gobierno revelará las propuestas concesionarias para controlar alzas en el Tag este miércoles

Una autopista completamente congelada es lo que deja la manifestación de los camioneros bajo la demanda "No + Tag", por ello, el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, se reunió con los representantes del gremio en busca de despejar las autopistas y lograr un acuerdo.

Así, Palacios se comprometió a revelar las propuestas concesionarias para controlar los ajustes anuales del Tag este miércoles 30 de octubre. Además, indicó que "ya le pegamos el último apretuje a las empresas, han ido entregando propuestas, originalmente el plazo del Presidente era un mes, pero lo que nos llegó al mes no fue suficiente”.

El subsecretario coordinó una reunión con los distintos dirigentes del gremio para el martes a partir de las 16:00 horas.

"No nos interesa seguir abultando el bolsillo de ningún concesionario y sí, hemos tenido que arreglar cosas que no fueron bien hechas, estuvo mal pelado el chancho, este es el momento de arreglarlo. Lo que necesitamos es mejorar las carreteras, no podemos esperar que las carreteras se llenen de hoyos, el contrato define que no es modificable, pero estamos trabajando para que se pueda cambiar”, finalizó Luis Palacios.