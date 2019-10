Gobierno evalúa aplicar Ley de Seguridad del Estado ante evasiones en el Metro

Durante este miércoles y a raíz de las evasiones masivas que se han llevado a cabo, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, afirmó que el Gobierno evalúa la posibilidad de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado para combatir estas situaciones.



Además, la titular de la cartera sostuvo que se implementarán otras medidas, como por ejemplo la integración de usuarios al registro de evasores, lo que podría traer consecuencias a los infractores.



"No son medidas especiales. Es aplicar la ley tal como está. Hasta ahora el tema de la evasión en el Metro no era un tema, pero ahora lo está siendo. Entonces, tenemos que aplicar las medidas que la ley nos permite y eso es aplicar el mecanismo de control de evasores, y destinar el registro de evasores a los infractores, usando los mecanismos que el sistema tiene", dijo.



En cuanto a las consecuencias, Hutt contó que "hay una serie por el hecho de estar en el registro de evasores. Una es perder cualquier ventaja de tarifa como perder la TNE, también la obtención de licencia de conducir o el permiso de circulación, o si alguien presta servicio y tiene recuperación de impuesto, Tesorería no entrega los recursos".