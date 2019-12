Gobierno confirmó que fue revocado Premio Nacional a Hugo Montes, acusado de abusos sexuales

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, informó que le fue revocado el premio nacional de Ciencias de la Educación a Hugo Montes, quien lo ganó en 1995, acusado de abusos sexuales.

“La Contraloría ha tomado razón del Decreto a través del cual solicitamos la revocación del “Premio Nacional de Ciencias de la Educación 1995” a Hugo Montes por hechos que contravienen los supuestos que la ley exige para la obtención de este galardón. Queda, por tanto, revocado”, escribió la secretaria de Estado en su cuenta de Twitter.

A mediados de 2019, salieron a la luz dos denuncias de abuso sexual contra Montes.

En uno de los testimonios, se relata cómo actuaba Montes, siendo rector del Colegio San Esteban: "En una oportunidad me invitó a su oficina para conversar. En esa ocasión, intentó meter un dedo en mi boca, lo cual me molestó, a pesar de que era una costumbre reiterada hacia los alumnos. Me pidió un abrazo de amigo, forzándome los brazos, inmovilizándome, ante lo cual intentó besarme con violencia".

Junto con ello, apareció la segunda denuncia contra Montes, la cual sostiene en palabras de los padres del denunciante que: "estando en segundo medio con 16 años, fue invitado junto a otros compañeros a un fin de semana a la parcela de Montes en Pomaire. Dos meses después, Montes invitó a Manuel a pasar otro fin de semana solos ellos dos".