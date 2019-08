Gobierno aseguró que regulará las prestaciones de Fonasa para el cambio corporal de personas trans

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que regulará las prestaciones del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) para el cambio corporal de personas trans.

Así lo declaró la autoridad en una reunión con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Las personas trans requieren atención psicológica, endocrinológica o quirúrgica para su cambio corporal, por lo que se esperan cambios concretos en los próximos meses.

La vocera del Movilh, Daniela Andrade, sostuvo que en Fonasa "el cambio corporal, no está formalizado. Es decir, se hace por homologación, pues estas prestaciones no tienen un código definido y, en consecuencia, las personas no pueden saber de antemano cuánto cubrirá Fonasa y cuanto pagarán ellas, lo cual impide tomar decisiones idóneas".

Asimismo, el dirigente del movimiento, Rolando Jiménez, expresó que "la respuesta del ministro Mañalich nos dejó muy satisfechos. Él ha señalado que regular estas prestaciones, no es un tema de cuestión presupuestaria, sino que de voluntad, por lo tanto, por primera vez hay luces muy concretas de que esta situación se resuelva".