Gestores culturales se oponen a recorte presupuestario que haría el gobierno para el 2020

El 21 de octubre, los parlamentarios decidirán el presupuesto del Consejo Nacional de Televisión, el año pasado, se recortó un 28% de su presupuesto y para el próximo año, se ha anunciado un nuevo recorte que llegaría a sumar un total del 30%. Además, esto incluye el financiamiento a importantes iniciativas como festivales, teatros y centros culturales.

Por esta razón, varios gestores, instituciones, artistas y gente ligada al arte y la cultura se ha opuesto a la medida, ahora último, produjeron un video explicativo para dar a conocer el problema.

Con el recorte, se afectan varias instituciones culturales, además de todos los programas infantiles, culturales, animaciones, históricos, series de ficción y documentales bajo el manto del CNTV.

El presupuesto anual del 2019 solo consideró un 0.43% del total para cultura y de hacerse efectivo el recorte, el 2020 bajaría a un 0.37%.

Desde el año 1993 al 2019 el Consejo Nacional de Televisión ha entregado alrededor de 70 millones de dólares, lo que se traduce en la mitad del presupuesto de una película como Iron Man; sin embargo, la industria audiovisual ha realizado más de 400 producciones y 1670 horas de programación, como indica el video.

Por esta razón, el mundo cultural llama a los parlamentarios a no apoyar esta iniciativa que busca seguir recortando el financiamiento cultural, incluído el musical. El artista Alex Anwandter publicó una fotografía en instagram que dice "un país sin cultura, es un país que no piensa. Cuando un gobierno deja a su país sin cultura, no está priorizando otros temas más "urgentes": está creando un pueblo dormido, fácil de engañar".