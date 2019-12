Germán Codina: 'Es evidente que tenemos que volver a la fuente y esa es el ciudadano'

Este domingo se vive una jornada histórica en medio del proceso de nueva constitución que planteará Chile para su nueva carta magna, esto tras el estallido social que explotó hace ya más de dos meses en Santiago y regiones.

En ello, el alcalde Puente Alto y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Germán Codina, conversó con Radio ADN y entregó su postura respecto a la jornada que se vive este domingo: "lo podría resumir en que espero que gane la democracia. He sido de los que he levantado la voz en la necesidad de construir un Chile más justo dentro de un marco democrático y en eso los alcaldes hemos sido respetuosos", partió aseverando.

Respecto a las críticas que ha recibido el proceso, Codina fue claro: "nos han dando muy duro con el tema de que no es vinculante. Si hay algo que no es vinculante legalmente no significa que no lo sea moralmente para lo que están dentro de nuestro hogar, que es Chile", dijo.

"Me llamó el presidente, en particular la vocera. Ha estado encima del proceso, ver si nos podían colaborar en algo. Yo lo que le pido a los alcaldes es que ninguno trate de arrogarse para su sector político este espacio de participación que hicimos. Si hay algo que hicimos en este movimiento, es que es transversal, que nadie se lo lleve para la casa", agregó.

En la misma línea, Codina sostuvo que: "con la crisis institucional que vive nuestro país es evidente que tenemos que volver a la fuente y esa es el ciudadano ese que dota de autoridad a quienes ha elegido y a las autoridades que componen al estado", comentó.

"Este es un proceso histórico. Hoy día este es un puntapíe inicial para una democracia que tiene que dejar de ser representativa y tiene que ser más directa y participativa, lo que pone a los ciudadanos la responsabilidad de no olvidarse en cuatro años que deben opinar (votar)", cerró.