General (r) de la Fuerza Aérea tras robo en su casa: 'No hay mejor ladrón, que ladrón muerto'

Cinco sujetos asaltaron la vivienda ubicada en la comuna de Las Condes del general en retiro de la Fuerza Aérea de Chile, Patricio Trivigno.

Los individuos se llevaron joyas, ropa y dinero en efectivo, especies que fueron recuperadas tras su detención en Peñalolén.

El exuniformado dijo a Canal 13 que "a mi casa no la voy a transformar en una cárcel. Si yo encuentro un 'gallo' adentro, me va a durar dos segundos, porque no voy a tener un empacho en matarlo".

Agregando que "porque si tú me preguntas a mí, yo creo que no hay mejor ladrón, que ladrón muerto".

Aseguró que si él hubiese estado en la casa "hablaríamos de cinco muertos, y no de cinco detenidos".

La PDI está investigando si los mismos sujetos -donde había dos menores de edad- participaron en el robo a la casa de la exesposa del alcalde de Puente Alto, Germán Codina.