General Iturriaga: 'Esperamos no restringir las libertades personales de la ciudadanía por ahora'

El general de División, Javier Iturriaga, informó acerca de algunos de los aspectos tras el decreto del Estado de Emergencia en la Región Metropolitana.



Al respecto, señaló que la tarea por ahora es la de evitar que sigan ocurriendo actos vandálicos, para que así "ya poder en la maña tener una impresión de lo que está pasando".



Además, informó que ya se despliegan las Fuerzas Militares, aunque en los puntos conflictivos.



De paso, Iturriaga comentó que "siempre una de las preocupaciones es la restricción de la libertad de las personas. No tenemos en este momento la posibilidad de decretar toque de queda. será evaluado en su momento y se tomará la decisión que corresponda según la ley que me faculta".



"Esperamos no restringir las libertades personales de la ciudadanía por ahora", afirmó para aclarar el punto.



En cuanto a los eventos masivos, el general manifestó que no hay ninguna actividad cancelada de momento.