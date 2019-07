General director de Carabineros envió un sentido mensaje tras atentado en comisaría de Huechuraba

El general director de Carabineros de Chile, Mario Rozas, envió un sentido y potente mensaje tras el atentado vivido durante este jueves en una comisaría de Huechuraba, donde un aparato explosivo que detonó, dejó a ocho uniformados heridos, mayormente por trauma acústico y lesión cervical.

Al respecto, la autoridad comenzó diciendo que "he querido aprovechar esta instancia para dirigirme a mis carabineros, nuestros carabineros. Cuando se agrede a un carabinero, cuando se atenta a una comisaría, creo que se atenta al país y a la esencia de una institución tan relevante e importante para la comunidad".

"Hoy hemos sufrido la agresión a través de un artefacto explosivo que ha lesionado a ocho carabineros de la 54° comisaría de Huechuraba. A Diós gracias, ellos se están recuperando en nuestro hospital de diversas lesiones. Me he comunicado con ellos y sus familias y he activado nuestra red de apoyo para que puedan sanarse, mejorarse e integrarse lo ante posible a su cuartel (...) Estos hechos se han puesto en conocimiento del Ministerio Público y también hemos puesto a disposición del fiscal a cargo de la investigación todos nuestros recursos a través de las unidades especializadas", agregó.

En esa línea, añadió que "también quisiera agradecer sentidamente y muy emocionado, todo el respaldo que nos ha dado la comunidad. He recibido diversas muestras de afecto, de gratitud, de cariño, especialmente de las autoridades de nuestro país, encabezadas por su excelencia el Presidente de la República y el ministro del Interior y Seguridad Pública".

Junto a lo anterior, Rozas llamó a que la institución se levantara tras la grave situación experimentada durante esta jornada. "Esto ha sido un golpe para nuestra institución, sin embargo, la esencia de Carabineros está en nuestro lema, orden y patria, y ese debe ser el motivo para levantarnos, sacudirnos, levantar la frente y seguir trabajando e integrarnos con la comunidad en beneficio de nuestro país".

Finalmente, el general director manifestó: "Quisiera enviarle a todos mis carabineros, principalmente a los de Huechuraba un fuerte abrazo. Reconozco y respaldo la labor que están desarrollando día a día para prevenir y controlar el delito. Hoy pasará, pero enviamos fuerzas para seguir luchando y prevenir la delincuencia".