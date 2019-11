General de Carabineros aseguró que 'muchos' policías nunca habían usado la escopeta antimotines

El jefe de Zona Metropolitana Este de Carabineros, general Enrique Bassaletti, aseguró que “muchos” policías nunca habían usado la escopeta antidisturbios y lo hicieron por primera vez en el contexto de las protestas sociales.

De acuerdo con cifras del Colegio Médico, más de doscientas personas han sufrido daño ocular de distintas consideraciones por balines provenientes de estas armas.

Según Bassaletti, el general director de Carabineros, Mario Rozas, no limitó el uso de la escopeta antidisturbios. “Hay que tener cuidado con las palabras. Aquí no se ha limitado. Lo que se ha hecho es una racionalización, una actualización dada el contexto actual”, dijo el policía en ADN Hoy.

De acuerdo con el uniformado, la razón no son los abusos cometidos por carabineros (o “salidas de protocolo”, como dijo el jefe policial).

“La razón tiene que ver, y yo no sé cómo es tan difícil de darse cuenta, que estamos frente a un hecho especial. Muchos carabineros no usaban la escopeta antimotines en toda su carrera, hubo que hacer un reentrenamiento, redirigir la instrucción, hay eventos simultáneos. El que no entiende esto, no entiende nada”, dijo.