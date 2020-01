General Basaletti: 'Carabineros es una policía ejemplar en el mundo'

El general de Carabineros Enrique Basaletti tuvo un intercambio de palabras con un vecino del sector donde está la iglesia San Francisco de Borja (incendiada parcialmente durante el viernes), cuando recorría la zona junto al general director de la institución, Mario Rozas, y el intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara.

El residente, Cristian Hugo García, encaró al general por las violaciones de derechos humanos imputadas a la policía uniformada y por la política de copamiento de Plaza Italia, que generó violencia en semanas pasadas.

“Usted defiende la Constitución, este copamiento viola los derechos humanos”, dijo el hombre. "Yo condeno la quema de la iglesia, pero también condeno cuando ustedes destruyen el monumento a Mauricio Fredes", agregó.

Basaletti respondió, refiriéndose a los hechos de este viernes 3 de enero: “¿Usted vio que la manifestación de Plaza Italia se desarrolló con algún grado de violencia por parte de nosotros? (…) Dimos el espacio para que la gente reuniera. Esto de acá es un crimen, es un delito, no es manifestación y el crimen se ataca con las herramientas que tienen el Estado y punto".

El vecino contrargumentó con las denuncias hechas por organismos internacionales, que acusan a Carabineros de violar los derechos humanos durante las manifestaciones, y le preguntó si la institución recogerá las recomendaciones hechas.

"No estoy en condiciones de opinar en algo que no me compete", dijo y agregó: "Carabineros es una policía ejemplar en el mundo, si tú tienes tu opiniones, son válidas".