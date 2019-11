Gajardo por balines de Carabineros: Creo que los deben haber probado en sus propias instalaciones

El exfiscal y abogado, Carlos Gajardo, representante legalmente de Gustavo Gatica, joven de 21 años que fue impactado por proyectiles de Carabineros en ambos ojos, se refirió en ADN Hoy al caso.

Primero, detalló el estado de salud del estudiante de psicología luego de la cirugía a la que fue sometido este miércoles: le lograron extraer de manera exitosa los balines de ambos ojos y le realizaron una limpieza en las heridas.

Respecto a Carabineros, sostuvo que "es evidente que hay una cuota importante de responsabilidad que hay que indagar", y "celebró" la decisión de la institución de suspender el uso de los proyectiles y "reconocer que no era correcta la información sobre que eran balines solo de goma".

Eso sí, aseveró que "la decisión es por supuesto correcta, pero evidentemente muy tardía. De haberse tomado en el momento oportuno, probablemente el caso de Gustavo Gatica y de muchas otras personas no hubiesen ocurrido".

Respecto a la nueva información sobre las municiones, señaló que "abre un escenario nuevo y distinto, pero la situación del autor material de los disparos queda básicamente en el mismo punto. Fuera la composición que tuviera, el protocolo indica que no es posible efectuar disparos al rostro de las personas".

Agregando que "lo que por supuesto cambia, es la posible responsabilidad de otros autores que tengan que ver con la responsabilidad del por qué se provocó, por qué se permitió este tipo de munición".

Por otra parte, expresó que las instituciones armadas normalmente hacen "una revisión importante que incluye pruebas de lo que se está adquiriendo. Creo que esto también debe haber ocurrido acá. No creo que Carabineros se haya conformado simplemente con una hoja con las disposiciones técnicas, yo creo que los deben haber ocupado, probado, en sus propias instalaciones, y si eso no ocurrió, también me parecería bastante negligente".

También valoró que la Fiscalía iniciara una investigación sobre la adquisición de los proyectiles, ya que sería un "posible fraude al fisco, si es que es cierta la tesis de que se vendió algo que Carabineros no había adquirido".

Finalmente, concluyó que aparte de "la responsabilidad penal de los autores materiales, fluye y emerge necesariamente la responsabilidad civil del Estado, que deberá indemnizar por estos hechos".