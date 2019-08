Gabriel Boric: 'Estar demasiado tiempo en el Parlamento te va achatando las convicciones'

En las elecciones parlamentarias de 2021, el nombre del diputado Gabriel Boric no estará entre los candidatos. El representante del distrito 28 aseguró en ADN Hoy que respetará el acuerdo interno del Frente Amplio y no postulará para un tercer periodo en la Cámara de Diputados, como también lo harán Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic.

Para esos comicios, el dirigente estudiantil tendrá la edad suficiente para pelear un puesto en el Senado, una puerta que no cierra para continuar su vida política. "Es algo que vamos de decidir colectivamente como Convergencia Social y Frente Amplio, si hay condiciones para disputar un escaño senatorial. Pero creo que tiene que estar muy vinculado al proceso colectivo que demos a nivel presidencial y programático, sobre todo (...) No es una decisión tomada aún. Hay que buscar el equilibrio entre renovación y consolidación de experiencia”, dijo.

“Creo que estar demasiado tiempo en el Parlamento te va achatando las convicciones. Como el Parlamento es un espacio de muchos privilegios todavía, te va disociando de la realidad de la mayoría de los chilenos y es importante que como Frente Amplio mantengamos un pie muy bien puesto en las luchas sociales que le dan sentido a que estemos en el Parlamento”, agregó.

Boric explicó con una anécdota por qué es necesario dejar los cargos antes de que "achaten las convicciones". "Una vez tuve una conversación con un parlamentario que me dijo que ya llevaba como cuatro periodos. Y le pregunté qué iba a hacer. Y me dijo: ‘No sé, no tengo muchas ganas, pero en verdad no sé hacer otra cosa. No ejerzo mi profesión hace no sé cuánto tiempo, tengo que ganarme las lucas’. Y yo pensaba para mis adentros ‘qué triste estar en política sea en función del sueldo que recibes y no de las convicciones que vas a defender al espacio público’", contó.

El representante afirmó que en el Frente Amplio están dispuestos a perder los escaños de los diputados que no irán a la reelección. Si nuestras adhesiones personales no se transforman en adhesión a un proyecto colectivo, al final es de un nivel de fragilidad que le quita el sentido más profundo a la actividad política, que son las transformaciones colectivas”, dijo.