Fundación Víctor Jara respaldó las manifestaciones ante la crisis social que vive el país

La Fundación Víctor Jara envió un comunicado a través de su cuenta de Facebook debido a la grave crisis social que ha afectado al país durante la última semana, llevando seis días con Toque de Queda.

Al respecto, la fundación respaldó las múltiples manifestaciones que se están realizando día tras día en Chile, asegurando que estas evidencian "el alto grado de indignación alcanzado por la población ante los abusos de un modelo económico y político, que ha producido lo más altos niveles de desigualdad en el mundo".

EL COMUNICADO EFECTUADO POR LA FUNDACIÓN VÍCTOR JARA

1. Nuestro respaldo a las manifestaciones de hastío expresado por los chilenos y chilenas a lo largo del país y también del mundo. Estas manifestaciones nos muestran el alto grado de indignación alcanzado por la población ante los abusos de un modelo económico y político que ha producido los más altos niveles de desigualdad del mundo; discriminación vergonzosa entre ciudadanos de primera y segunda categoría; pobreza económica y cultural reflejada en modos de vida individualista que hoy nos ahogan; condiciones indignas de vida para una mayoría de la población, especialmente para los adultos mayores; represión extrema hacia el pueblo y nación mapuche con asesinatos de jóvenes y violencia hacia niños, niñas y sus familias; creación de Zonas de Sacrificio de territorios y poblaciones enormes a las que se condena a una vida deteriorada en su salud física y mental; que ha instalado un sistema de opresión y violencia de género contra mujeres; una constitución que no representa a las personas y una democracia ahogada que no permite a la población participar de la vida política de la nación e influir en las decisiones que un parlamento toma generalmente a espaldas de los anhelos de la ciudadanía.



2. Exigimos al gobierno que ponga fin del estado de emergencia y a la militarización del país, la investigación de los atropellos a los derechos humanos cometidos y la aplicación de la justicia en cada uno de ellos. En tal sentido no podemos evitar señalar que aun está pendiente la justicia para Víctor Jara, Littré Quiroga y tantos compatriotas que aun esperan saber el paradero de sus familiares desaparecidos.



3. Por todo lo anterior queremos expresar nuestra solidaridad con los que sufren la represión extrema que ha desatado el gobierno. Con quienes han sido detenidos injustamente, torturados, baleados y heridos en manifestaciones. En especial llevar un mensaje de apoyo a las familias, padres, madres, hermanos y hermanas de quienes han sido asesinados por las fuerzas militares o policiales y de quienes han perdido la vida en circunstancias aun no aclaradas.



4. En último término, agradecer con emoción las infinitas manifestaciones en las que el canto y la memoria de Víctor Jara ha estado presente en estas horas difíciles y al mismo tiempo tan llenas de esperanza. Víctor siempre ha acompañado al pueblo en sus festejos y también por supuesto en sus luchas, y lo seguirá haciendo porque el pueblo lo lleva en su corazón. Como Fundación, nos muestra que su legado es mucho más que su creación artística, y que su pensamiento y valores se constituyen hoy en un patrimonio de enorme vigencia, que nos pertenece a todos y todas en Chile y el mundo.



CON VICTOR EN LA MEMORIA SIEMPRE



FUNDACION VICTOR JARA