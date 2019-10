Funcionarios de la Subse. de DD.HH. rechazaron aplicación de Estado de Emergencia y toques de queda

Durante este miércoles, los funcionarios y funcionarias de la Subsecretaría de Derechos Humanos rechazaron la aplicación por parte del Ejecutivo de la Ley de Seguridad Interior y la declaración del Estado de Emergencia.



A través de una carta abierta, los trabajadores manifestaron que lo anterior ha dado pie a la utilización de las Fuerzas Armadas, lo que ha terminado en personas fallecidas a manos de agentes del Estado, muertes que "no pueden ser consideradas solo un número".



"Atendido nuestro deber de garantes de los Derechos Humanos, rechazamos los asesinatos, secuestros y torturas, los cuales deben erradicarse por completo del actuar de las Fuerzas Armadas y policías. Por ello, hacemos un llamado tajante a detener de inmediato dichas prácticas ilegales, arbitrarias y contrarias a derecho", añadieron.



Los funcionarios detallan que se han visto vulnerados diversos derechos, como por ejemplo el reconocimiento a la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la prohibición de la esclavitud y servidumbre, el principio de legalidad y retroactividad, la libertad de conciencia y religión, la protección a la familia, el derecho al nombre, los derechos del niño, a la nacionalidad y derechos políticos.



Además, se pone énfasis en que se han herido a niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores y a toda su población en general.



Por ello, los funcionarios hacen un llamado a "terminar con el Estado de Excepción Constitucional y con los toques de queda para permitir que exista un diálogo social amplio, enfocado en el fondo de las demandas fundadas en derechos sociales plenos".



"Porque no estamos en guerra, llamamos a terminar con los discursos contrarios a la unión y que no propician las condiciones básicas para el respeto y garantía de los derechos humanos", concluyen.