Fuente-Alba: 'Jamás reconocí haberme enriquecido o haber sustraído gastos reservados'

El general (R) Juan Miguel Fuente-Alba, ex comandante en jefe del Ejército, aseguró que existen muchos “mitos” sobre su estilo de vida y que es inocente de malversar $ 3.500 millones provenientes de gastos reservados, tal como lo acusa de la ministra Romy Rutherford.

En entrevista con La Tercera, Fuente-Alba afirmó que los lujos descritos por la prensa son "noticias falsas". "Es una perfecta demostración de cómo mi enjuiciamiento ha estado dominado por la profusión de dichos y rumores transformados ya en mitos acerca de mi patrimonio y de mi forma de vida", dijo.

“Con mi abogado estamos de acuerdo que la cobertura del caso ha sido muy sesgada, fundada en muchas imágenes inexactas y no ha profundizado en los hechos que desmienten los cargos. Por ejemplo, en sucesivas entrevistas se sigue hablando de un abultado patrimonio de mi familia, no obstante que, como ya se ha dicho en audiencias judiciales, dicho patrimonio es de la sociedad conyugal que existe desde hace casi 40 años y no es ni la novena parte de lo que se indica”, alegó.

El exuniformado afirmó que, por ejemplo, la casa que habitó es "la residencia oficial que el Ejército destina a quienes ejercen el mando institucional" y "corresponde a la representatividad que la institución tiene en el contexto nacional e internacional".

"El vivir en ella no es una materia sobre la que a mí me correspondiera tomar determinaciones, sino solo cumplir con lo instituido. Aquí se mezclan otras noticias falsas elevadas ya a nivel de mitos. Por ejemplo, que estaban 25 o 30 personas a mi servicio en la casa que ocupé como comandante en jefe, como si fueran servidumbre personal, lo que es falso. O que usaba cinco o más automóviles”, agregó.

Además, Juan Miguel Fuente-Alba negó haber confesado "delitos" ante Rutherford y que sólo se refirió “a una temática que jamás había sido materia de los interrogatorios ni en fiscalía ni el Juzgado Militar”.

“Allí, sorprendido por esa nueva línea de investigación (el uso de gastos reservados) intenté explicar con el mayor detalle la inversión de esos recursos, pero sin que ello haya implicado confesar algún delito. Si hubo alguna aplicación de tales fondos a destinos que a criterio de la señorita ministra no debieran ser cubiertos con los recursos del Ejército de gastos reservados, eso es lo que deberá determinarse a partir de ahora. Y, en todo caso, jamás reconocí haberme enriquecido o haber sustraído gastos reservados”, dijo.