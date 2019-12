Fiscal Uribe rechazó cuestionamientos del oficialismo por salidas alternativas en saqueos

El presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, rechazó los cuestionamientos del oficialismo a la decisión de la Fiscalía de otorgar salida alternativa a 26 imputados por saqueos durante el Estado de Excepción.

"Si las penas son bajas, las salidas alternativas no es que sean un incentivo perverso, son una posibilidad que entrega el sistema penal, y que existe en general para todos los delitos", aseguró en ADN Hoy.

"En ese sentido, el Fiscal Nacional lo dijo: si se puede, por ejemplo, en delitos de lavados de activos, delitos de corrupción, que son delitos bastante graves, ¿por qué no se va a poder en este tipo de delitos?", cuestionó Uribe.

Asimismo, aseveró que "estamos bastante molestos, porque entendemos que acá cada cual tiene sus propias responsabilidades. El deber de cautelar el orden público y controlar la seguridad es de la autoridad política, no nuestro. Acá derechamente, parece que se quiere trasladar responsabilidades".

Agregando que "los fiscales no tenemos herramientas, ni la posibilidad jurídica de actuar para prevenir que ocurran delitos, eso le corresponde al ministerio del Interior, a la policía, a otros ámbitos. Así que, por favor, que cada cual se haga cargo de sus responsabilidades".

Saqueos y daños en Chile

Respecto a los continuos saqueos en el país durante el estallido social, el Uribe afirmó que "el delito de saqueo no existe. Acá se pide una reacción penal muy fuerte por parte de algunos, olvidando que el marco normativo que tenemos es de delitos con penalidad baja".

Eso sí, explicó que si entendemos por saqueo como "el ingreso a un local comercial forzando la entrada, tomando especies y saliendo con ellas, eso es un robo en lugar no habitado".

"Si el sujeto es sorprendido mientras esté haciendo eso, probablemente el delito esté frustrado, y la pena corporal como se llama, va a ir de 61 a 540 días. Ahora, si el sujeto no tiene antecedentes penales, esa es una pena que con muy alta probabilidad, va a cumplir en libertad. De hecho, claramente, un robo en lugar no habitado frustrado, no cumple con los parámetros que exige la ley para decretar la prisión preventiva", aseguró.

Respecto a la destrucción de distintos supermercados, detalló que "si yo destruyo solo por el gusto de destruir, es delito de daño, que ojo, hasta puede tener pena de multa o hasta simple delito".

Respecto al proyecto de ley antisaqueos del Gobierno, Uribe manifestó que "si yo quiero tener a todo el mundo preso, aumento las penas", pero concluyó que "yo también esperaría que la respuesta fuera una mejor coordinación policial, y tratar de solucionar esta crisis".