Fiscal nacional cuestiona a abogados ante la posibilidad de salida alternativa de saqueadores

La fiscalía tomo la decisión de solicitar una audiencia para analizar la salida alternativa de 26 imputados por saqueo, el delito se habría cometido en un supermercado en la comuna del Conchalí el pasado 21 de octubre, durante el estado de emergencia.

El Gobierno se apoyó por la ley de Seguridad Interior del Estado y ante la posibilidad de salida los abogados Samuel Donoso, Jorge Bofill y Gabriel Zaliasnik, indicaron a El Mercurio que la decisión es un "abandono de deberes grave en los momentos que atraviesa el país y una pésima señal".

El fiscal nacional Jorge Abbott, confirmó a Tele13Radio la solicitud de la audiencia y sostuvo que se están realizando los análisis necesarios para ver si se justifica la decisión de llegar a una suspensión condicional.

Además, Abbott justificó la decisión mencionando que "en estos hechos hay situaciones de muy baja gravedad en algunos casos o situaciones en las cuales el Ministerio Público tiene muy poca prueba, y en consecuencia, lo más probable es que nos enfrentemos a alguna absolución o a alguna pena absolutamente irrisoria que al final del día pueda ser razonable llegar a una suspensión condicional".

Luego de aclarar la decisión de la fiscalía, el jefe del Ministerio Público puso énfasis a otra cosa: "lo que sí nos llama la atención es que nuestros críticos son precisamente quienes han sido abogados de empresas o instituciones o personas que han accedido a suspensiones condicionales por hechos que han sido particularmente graves también. Por ejemplo en el caso Penta, en el caso SQM, en el caso del senador Iván Moreira", aseguró.

Jorge Abbott también emplazó a todos los aparatos del Estado a que se pongan "al servicio del reproche penal intenso para aquellas personas que han cometido delitos especialmente violentos, no al manifestante o a la persona que comete un delito de oportunidad y que no tiene antecedentes anteriores. Las respuestas deben ser distintas, muy duras respecto a los violentistas, respecto de quienes usan bombas molotov, que generan incendios, los que lesionan a carabineros", manifestó.

"Pero hay otras personas que se ven involucradas en hechos que no tienen ese grado de lesividad y, en consecuencia, lo que corresponde es darle una salida diferente. Aquí no podemos señalar a todo el mundo, porque si no lo que estaríamos haciendo es criminalizar un movimiento social que ha sido especialmente legítimo en cuanto no constituye o no ha generados daños o perjuicios. Aquí hay un pequeño grupo de personas que son los que cometen los desmanes. Ellas son el foco", finalizó.