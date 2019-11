Figueroa y el diálogo con el CPC: 'Si no fuera por el estallido social no lo habrían dispuesto'

"Si no fuera por el estallido social no se habrían dispuesto al diálogo", fue la reacción de Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, después que el timonel de la CPC, Alfonso Swett, reconociera este martes que el sector empresarial deberá meterse la mano al bolsillo hasta que duela, para hacer frente a la crisis social.

La dirigenta expresó que las demandas del sector apuntan a las mejoras de salario, salud y pensiones. "Alfonso Sweet, hasta ahora, no se hubiese dispuesto al diálogo que hoy en día está planteando, y nosotros lo saludamos. Bienvenido sea el diálogo, lo que lamentablemente no hemos tenido, es una voluntad de diálogo real, primero por parte del Gobierno, sin duda, y hoy la CPC no ha estado a la altura".

"Si hoy están disponibles a escuchar, a meterse la mano al bolsillo, ciudado, que no sea por caridad. Esto tiene que ver con una política de justicia y equidad social. Acá no estamos pidiendo favores", agregó Figueroa.

En ese sentido, la presidenta de la CUT destacó la disposición al diálogo de dirigentes empresariales como Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, en temas como los laborales.