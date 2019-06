Femicidio en Chimbarongo: Ministra Plá acusó a la Fiscalia de incompetencia

Este miércoles, Hellen Barra Ortega se convirtió en la 24° víctima de femicidio en lo que va del año, tras ser asesinada mediante 53 puñaladas por Fabián Rodríguez.

De acuerdo a los antecedentes, la joven de 20 años habría realizado denuncias previas en contra del hombre del 23 que además es el padre de la hija de cuatro años de la mujer.

Este nuevo csao de violencia contra la mujer ha generado gran indignación entre sus cercanos y la sociedad civil, ya que, a pesar de denunciar en abril a la Fiscalía que era víctima de violencia, no contaba con ninguna medida cautelar y la fecha de su audiencia fue postergada para mediados de julio.

Es por esta razón que la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, reconoció en Marca Registrada de CNN que "Hellen hizo todo lo que se le dice que tiene que hacer a una mujer que es víctima de violencia".



Hellen Barra Ortega

En esa línea, agregó "una víctima de violencia de maltrato habitual no recibió la atención que tenía que recibir y no se cumplieron las leyes que a ella la reconocen derechos a ser protegida y a que su agresor sea perseguido".

Plá también explicó que desde el equipo jurídico del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, señalan que la Fiscalía "no debió haberse declarado incompetente".

"Todavía hay un Chile, aunque cada vez es más chiquitito, pero que insiste en que estos no son delitos, que son problemas de pareja, y por tanto persiste en las personas que operan el sistema la idea de que no son delitos y no necesitan sentir urgencia o ser priorizados", concluyó la secretaria de Estado.

Recordemos que según el Ministerio Público, el imputado se reunió con Hellen y la llevó hasta la casa de su madre en calle Aníbal Pinto, donde le habría propinado los ataques que terminaron por quitarle la vida.