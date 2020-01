Felipe Ward y proyecto de pensiones: 'No hay ninguna razón para demorar este trámite'

Con información de Manuel Palominos

El ministro Secretario General de la Presidencia, Felipe Ward, informó que las indicaciones y el informe financiero del proyecto de reforma a las pensiones ya fueron ingresados durante esta tarde. La presentación de este último documento retrasó la discusión en torno a la iniciativa propuesta por el Gobierno.

En esa línea, Ward se refirió a la suspensión de la sesión de la comisión de Trabajo del Senado por falta de quórum. "Se pudo haber realizado esta sesión. No quiero hacer un juicio de valor ni una crítica a la decisión que tomó la presidenta de la comisión (Adriana Muñoz), pero la ministra del Trabajo (María José Zaldívar) estaba totalmente disponible para explicar el contenido de las indicaciones", sostuvo.

Ward agregó que se espera que mañana martes se discutan las indicaciones en la comisión de Trabajo, para que luego quede en manos a la comisión de Hacienda y en los próximos días se pueda votar en la Cámara de Diputados.

"El contenido es demasiado importante: el poder aprobar una suma de 70 mil pesos para las mujeres, de 56 mil pesos en el caso de los hombres, que nadie quede por debajo de la línea de la pobreza , que se garanticen ciertos requisitos que una pensión no va a ser inferior al sueldo mínimo actual”, indicó el ministro de la Segpres.

También remarcó que "estamos hablando de transformaciones importantes. Así que insisto, confío en los parlamentarios, provengo del mundo parlamentario, sé que van a honrar su palabra y que vamos a estar votando esto en la Sala el próximo miércoles".

Sobre la postura ante el proyecto de la oposición, que presentó durante esta jornada una propuesta al sistema de pensiones, Ward subrayó que "no hay ninguna razón para demorar este trámite, he escuchado a algunos parlamentarios de oposición que han señalado que esto va a tardar dos meses. ¿Por qué dos meses? Me gustaría tener una explicación de qué significa eso".