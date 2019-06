Felipe Rojas había presentado un recurso de protección 18 días después de la desaparición de Maciel

Felipe Rojas, acusado del crimen de Fernanda Maciel, presentó un recurso de protección 18 días después de la desaparición de la joven embarazada ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Según reveló LUN, en el recurso se queja de las formas en las que fue abordado por el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV), alegando que le quitaron su celular y se lo devolvieron 3 días después.

"Además de la presión bajo engaño me retienen mi celular hasta la fecha y bajo presión me solicitan dejarlos entrar a mi domicilio, argumentando que si me niego van a conseguir (esta orden) con un fiscal. Por todo lo anterior siento mucho temor por lo futuro", aseguró Rojas en el documento.

Asimismo, su madre, Adela Lobos, expuso que "fui víctima por desconocimiento de mis derechos al sufrir un allanamiento de mi morada".

Agregando que los funcionarios estuvieron solos en la casa, porque a la familia se le negó el ingreso.

Por su parte, Carabineros envió un informe firmado por el entonces general director, Hermes Soto, sosteniendo que "no se incautó especie alguna, no se provocaron daños a la propiedad y no hubo personas lesionadas".

El de 10 de marzo la Corte de Apelaciones rechazó el recurso sosteniendo que "no se advierte vulneración a garantías constitucionales protegidas".